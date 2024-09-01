Билеты на концерты Oasis в Великобритании и Ирландии раскупили за 10 часов

Все билеты на 17 концертов рок-группы Oasis в Великобритании и Ирландии распроданы за 10 часов после старта продаж. Об этом сообщается в соцсетях коллектива.
По нескольким концертам Oasis даст в Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине — запланированы дополнительные шоу в ответ на «беспрецедентный спрос». Места на шоу в Лондоне стоят от 65 фунтов стерлингов.
Сайт по продаже билетов Ticketmaster перестал работать из‑за наплыва пользователей. Фанаты жаловались, что сервис распознает в них ботов и выгоняет из очереди на сайт, а техподдержка не отвечает на звонки.
Некоторые, кому удалось взять билеты, по-видимому, выставили свои билеты на перепродажу по завышенным ценам — от 720 до 4500 фунтов стерлингов, а стоимость мест на первых рядах доходила до 9037 фунтов стерлингов.
27 августа Лиам и Ноэл Галлахеры объявили о своем долгожданном воссоединении в 2025 году. Предстоящие даты станут первыми концертами легенд брит-попа с 2009 года.