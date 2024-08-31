В США женщина умерла на работе и четыре дня просидела мертвой в офисе, пока ее не заметили

В американском штате Аризона 60-летняя женщина Дениз Прюдом скончалась на работе — в офисе банковской корпорации Wells Fargo. В течение четырех дней ее коллеги не замечали этого, сообщил NBC News.

Прюдом обнаружили за ее столом, отгороженным от других рабочих мест. Женщина, как выяснилось, пришла на работу 16 августа в 7 часов утра. Тогда она последний раз отметилась на входе в здание.

Офис сотрудница так и не покинула. По словам полиции, Дениз скончалась в 16:55 накануне уик-энда. Ее тело нашли лишь 20 августа, когда оно уже начало источать неприятный запах.

Одна из коллег Прюдом поделилась, что работники офиса подумали, что смрад исходит от неисправной сантехники. Но вскоре мертвую Прюдом нашла во время прогулки по офису ее коллега.

Предварительное расследование не выявило признаков какого‑либо преступного деяния, стоящего за смертью Прюдом. Причина смерти женщины пока не выявлена. Она осталась незамеченной, поскольку работала в малолюдной части здания.