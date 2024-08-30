В Нижнем Новгороде школьника насмерть задавили упавшие футбольные ворота

В Нижнем Новгороде 11-летний мальчик погиб из‑за того, что на него упали футбольные ворота. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Трагедия произошла на территории спортивного клуба на набережной Гребного канала. Школьник получил тяжелые телесные повреждения, вследствие которых скончался.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть. Обстоятельства произошедшего лично выясняет прокурор Дмитрий Рыжов.
На месте происшествия инициировали прокурорскую проверку. В ходе нее оценят соблюдение требований безопасности при содержании и эксплуатации игровой площадки.