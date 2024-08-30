Эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман удостоился 7-минутных оваций в Венеции

Эротический триллер «Плохая девочка» («Babygirl»), главную роль в котором исполнила Николь Кидман, удостоился семиминутных оваций на премьере. Она состоялась на Венецианском кинофестивале, сообщил Deadline.

Фильм поставила режиссер и сценарист Халина Рейн, наиболее известная по хоррору «Тела, тела, тела». Картину выпустила киностудия А24. Она рассказала историю о романе влиятельной бизнесвумен и ее молодого стажера.

В ленте снялись Харрис Дикинсон («Треугольник печали»), Антонио Бандерас («Боль и слава») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»), а также сама Рейн. Среди актерских работ Рейн — «Операция „Валькирия“» и «Черная книга».

В интервью перед премьерой триллера Кидман призналась, что сотрудничество с Рейн стало для нее «освобождающим» опытом. История в картине, по словам актрисы, рассказана с точки зрения женского восприятия.

«Мне принесло удовольствие возможность сделать фильм о женском желании, но он также об экзистенциальном кризисе, в нем много слоев», — добавила Рейн. Как отметила постановщица, в центре ленты вопрос «Могу ли я любить себя во всех своих слоях?».