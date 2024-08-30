Лиам Нисон намерен сыграть в черной комедии «Четыре ребенка заходят в банк»

Британский актер Лиам Нисон, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Заложница», намерен сняться в черной комедии «Четыре ребенка заходят в банк». Об этом сообщил Deadline.
Фильм расскажет историю об ограблении. В актерский состав проекта могут войти Талия Райдер, Ноя Джуп («Тихое место»), Уитни Пик («Сплетница»), Джек Дилан Грейзер («Оно) и Дикон Филипп, сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа.
Нисон, как предполагается, сыграет бывшего грабителя банков Дэнни, который очень дорожит внучкой-подростком по имени Пейдж. Роль последней в картине исполнит Райдер.
По сюжету, девочка случайно узнает, что приятели Дэнни вновь втягивают его в криминальные дела. Тогда она решает нанять трех своих друзей, чтобы те ограбили банк прежде, чем до него доберутся бандиты.
Режиссером комедии станет Фрэнки Шоу, работавший над сериалом «С прицепом». В основу фильма ляжет графический роман Мэттью Рознберга и Тайлера Босса. Сценарий ленты напишут Мэтт Робинсон и Фрэнки Шоу.
Продюсировать проект будут Picturestart Эрика Фейга, Point Grey Pictures и Black Mask Сета Рогена.