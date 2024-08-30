На «Диснейленд» пожаловались из‑за отказа выдать спецпропуск ребенку с аутизмом

На парк «Дисней Уорлд» пожаловались из‑за отказа выдать спецпропуск Disability Access Service (DAS) ребенку с аутизмом. Об этом сообщил Los Angeles Times.

Жительница Флориды Паула Роланд рассказала, что ее семья провела «худший день в жизни» из‑за действий сотрудников парка. Те отказали ее сыну Ною в пропуске, позвоkяющем избегать длинных очередей.

Из‑за этого восьмилетнему мальчику пришлось долго ждать, хотя из‑за расстройства сенсорной обработки ему сложно это делать более 15 минут. В результате у ребенка случился аутичный срыв — тяжелая эмоциональная реакция.

Мальчика пришлось долго успоrаивать на территории сувенирного магазина. Семье так и не удалось насладиться временем в парке, поскольку большая часть времени ушла на то, чтобы привести Ноя в нормальное состояние.

Выяснилось, что Ной был не единственным, кому отказали в выдаче DAS. Другие обиженные сотрудниками парка люди рассказали, что Disney изменила правила получения пропусков, чтобы исключить злоупотребления льготой.

Они отметили, что чувствуют себя преданными. Пропуск DAS существовал в парках «Диснейленд» и «Дисней Уорлд» с 2013 года. Он давал возможность бесплатно пользоваться привилегиями билетов Lightning Lane.