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На «Диснейленд» пожаловались из‑за отказа выдать спецпропуск ребенку с аутизмом

Вчера в 22:58
Фото: Nicholas Fuentes/Unsplash

На парк «Дисней Уорлд» пожаловались из‑за отказа выдать спецпропуск Disability Access Service (DAS) ребенку с аутизмом. Об этом сообщил Los Angeles Times.

Жительница Флориды Паула Роланд рассказала, что ее семья провела «худший день в жизни» из‑за действий сотрудников парка. Те отказали ее сыну Ною в пропуске, позвоkяющем избегать длинных очередей.

Из‑за этого восьмилетнему мальчику пришлось долго ждать, хотя из‑за расстройства сенсорной обработки ему сложно это делать более 15 минут. В результате у ребенка случился аутичный срыв — тяжелая эмоциональная реакция.

Мальчика пришлось долго успоrаивать на территории сувенирного магазина. Семье так и не удалось насладиться временем в парке, поскольку большая часть времени ушла на то, чтобы привести Ноя в нормальное состояние.

Выяснилось, что Ной был не единственным, кому отказали в выдаче DAS. Другие обиженные сотрудниками парка люди рассказали, что Disney изменила правила получения пропусков, чтобы исключить злоупотребления льготой.

Они отметили, что чувствуют себя преданными. Пропуск DAS существовал в парках «Диснейленд» и «Дисней Уорлд» с 2013 года. Он давал возможность бесплатно пользоваться привилегиями билетов Lightning Lane.

Группа посетителей парков создала петицию против изменений в выдаче DAS. Они призвали в ней не игнорировать права и потребности людей с ограниченными возможностями и не исключать из числа обладателей DAS онкобольных, ветеранов с ПТРС, а также людей с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом.

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