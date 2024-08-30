В Бразилии заблокировали X. За пользование VPN грозит штраф до 8,9 тыс. долларов ежедневно

Верховный суд Бразилии постановил приостановить работу соцсети X в стране из‑за невыполнения требований. Компания Илона Маска не смогла в установленный срок назначить представителя, передает The Guardian.

Судья Александр де Мораес объявил, что X будет заблокирован «до тех пор, пока все судебные постановления не будут исполнены, штрафы не будут выплачены и не будет назначен новый законный представитель». В течение суток после решения суда Национальное агентство телекоммуникаций Бразилии обязано потребовать от более чем 20 тыс. интернет-провайдеров блокировки соцсети.

Суд также призвал Apple и Google «внедрить технологические барьеры для предотвращения использования приложения X пользователями систем iOS и Android» и заблокировать VPN-сервисы. Гражданам и компаниям грозят штрафы в размере 8,9 тыс. долларов ежедневно за пользование X через VPN.

Конфликт властей Бразилии с Маском начался в апреле, когда судья Мораес приказал заблокировать десятки аккаунтов за предполагаемое распространение дезинформации, но бизнесмен нашел в этом решение признаки цензуры. Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва после этого вопрошал, «кем себя возомнил» Маск, что может «проявлять к вам неуважение».