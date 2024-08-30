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В Москве показали макет части высокоскоростного поезда, который будет ездить до Петербурга

Вчера в 22:46
Фото: Телеграмма РЖД/Telegram

В Москве презентовали макет головного вагона поезда, который будет ездить до Петербурга по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Конструкцию представили на выставке «Московский транспорт 2030» в Манеже.

Первыми с макетом познакомились зампред правительства РФ Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров, сообщается в телеграм-канале РЖД. Последний утверждает, что основными производителями компонентов поезда стали российскими компании.

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© Фото: Телеграмма РЖД/Telegram
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© Фото: Телеграмма РЖД/Telegram
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© Фото: Телеграмма РЖД/Telegram

По словам Белозерова, в начале 2026 года должна быть утверждена конструкторская документация и начато сборка первого образца с учетом отзывов, которые останутся у посетителей выставки в Манеже. «Мы прислушаемся к пожеланиям тех, кто увидит этот экземпляр поезда, точно еще что‑то поменяем для того, чтобы стало удобнее», — пообещал глава РЖД.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил, что интервал движения поездов между Москвой и Петербургом по высокоскоростной магистрали составит 15 минут. Однако такой короткий интервал не стоит ждать сразу после запланированного открытия маршрута в 2028 году.

Общий объем инвестиций в проект высокоскоростного поезда Москва—Петербург составит около 2 трлн рублей.

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