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С начала года продажи аудиокассет на Wildberries выросли в 10 раз

Сегодня в 21:50
Фото: Igor Omilaev/Unsplash

С начала 2024 года продажи аудиокассет на Wildberries выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на маркетплейс. Их средняя стоимость увеличилась на 7%.

На данный момент аудиокассеты продаются в среднем по цене 700 рублей. За последний год больше всего кассет приобрели в Москве и Московской области, Петербурге, Тюменской, Иркутской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае, Челябинской области, Красноярском крае и Свердловской области.

Самой популярной аудиокассетой стал сборник «Новая волна питерского рока» с записями Military Jane, «Кирпичей» и «Короля и Шута», а также саундтрек из сериала про «КиШ». Замыкает топ-3 альбом «Я люблю тебя, Сергей!» группы «Краски».

Одними из самых продаваемых стали четыре записи группы «Браво», которые заняли почти весь топ-10. Речь идет о «Стилягах из Москвы», «Браво 1984–1985», «Московском бите», «На перекрестках весны» и «Бравоспективе», уточнили в Wildberries.

В десятку самых востребованных также вошли альбомы «День рождения» Татьяны Булановой и «Любовь на двоих» Александра Буйнова. Они заняли восьмое и девятое места соотвественно.

Тем временем старейший в России музыкальный лейбл «Фирма Мелодия» запускает в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок. Проект актуален из‑за «нового витка» роста спроса, пояснили создатели.

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