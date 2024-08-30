Pizza Hut стала доставлять пиццу в коробке, которую можно превратить в стол

Сеть пиццерий Pizza Hut начала доставлять свою продукцию в необычной коробке, которую можно превратить в миниатюрный стол. Об этом пишет CNN.

Пока коробки-столы стали доступны только в трех городах США — техасском Далласе, Шарлотте в Новой Каролине и флоридском Орландо. Их можно получить бесплатно при заказе большой пиццы.

В компании пояснили, что тестовый запуск коробок-столов решили сделать в населенных пунктах, куда чаще всего переезжают люди в Америке, согласно данным сервиса Penske Truck Rental.

«Многие представляют себе хаос, в который превращается переезд. Последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это как бы распаковать все, чтобы насладиться тяжело заработанной едой в конце долгого дня», — отметили в сети.