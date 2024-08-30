Айла Фишер и Анна Фэрис снимутся в комедии «Уик-энд в спа»

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Звезда «Шопоголика» Айла Фишер и известная по фильму «Очень страшное кино» Анна Фэрис снимутся в комедии «Уик-энд в спа». Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет о трех лучших подругах, которые отправляются на роскошный спа-курорт в Палм-Спрингс. Отдых прерывает появление четвертой подруги, которая быстро превращает расслабляющие выходные в хаос.

Фишер и Фэрис сыграют двух из четырех центральных героинь. Роли остальных исполнят Лесли Манн («Бывшая с того света», «В активном поиске») и Мишель Бюто («Самый счастливый сезон», «Первый встречный»).

Сценарий фильма написали Джон Лукас и Скотт Мур, авторы «Плохих мамочек». Они же выступят постановщиками «Уик-энда в спа». Продюсерами станут Сюзанна Тодд и Джон Фридберг («Министерство неджентльменских дел»).