Российский пловец завоевал первое золото Паралимпиады в Париже

Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль Паралимпиады в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС.

37-летний Калина завершил дистанцию с результатом 1 минута 09,02 секунды. Следом за ним пришел китайский спортсмен Ян Гуанлун (1 минута 09,83 секунды) и колумбиец Карлос Серрано (1 минута 10,55 секунды). Четвертым пришел еще один россиянин — Даниил Смирнов (1 минута 11,59 секунды).

Для Калины золотая медаль из Парижа стала седьмой по счету за Паралимпиады. Его медаль не будет учитываться в общем зачете: российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе.

На Паралимпиаде в Токио спортсмен выиграл три золотые медали, он является восьмикратным чемпионом мира и мировым рекордсменом на дистанции 100 метров брассом.