Тайра Бэнкс выступит на показе Victoria’s Secret. Она уже 19 лет не появлялась на подиуме

Американская супермодель Тайра Бэнкс примет участие в показе бренда Victoria’s Secret. Об этом она рассказала в инстаграме*.

Бэнкс опубликовала видео, в котором она вручает модели Джиджи Хадид приглашение на шоу. Аналогичное приглашение со своим именем Бэнкс в ролике держит в руках.

Новое шоу Victoria’s Secret состоится 15 октября в Нью-Йорке. Если Бэнкс выйдет в нем на подиум, это будет первый ее показ в качестве модели за 19 лет.

В прошлом Тайра была лицом бренда нижнего белья, так называемым «ангелом» VS. Впервые Бэнкс появилась на показе марки в 1996 году, а в последний — в 2005-м.

Ежегодное модное шоу Victoria’s Secret проводилось с 1995 по 2018 год. В 2023 году мероприятие переосмыслили: в качестве моделей пригласили не профессиональных манекенщиц, амбассадоров бренда.