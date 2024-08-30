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Анджелине Джоли аплодировали восемь минут на премьере «Марии». Актриса разрыдалась

Сегодня в 18:30
Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Американская актриса Анджелина Джоли удостоилась восьмиминутных оваций в Венеции на премьере фильма «Мария», главную роль в котором она исполнила. Теплый прием публики растрогал артистку до слез, сообщил NME.

Джоли сыграла в картине, которую поставил режиссер Пабло Ларраин («Спенсер», «Джеки») про всемирно известную оперную певицу Марию Каллас. Ради роли актриса семь месяцев училась вокалу.

Помимо Джоли в ленте снялись Коди Смит-МакФи и Пьерфранческо Фавино. Сценарий байопика написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Он рассказал о последних днях жизни Каллас в Париже 70-х годов.

По словам Ларраина, он хотел показать «женщину, которая всю жизнь пела для других, заботилась о других, [но в то же время] беспокоилась о своих отношениях — и теперь она готова позаботиться о себе и найти свою собственную судьбу».

Джоли рассказала в интервью, что сильно нервничала во время съемок, в особенности когда ей пришлось выйти на сцену театра Ла Скала. Судя по первым отзывам на «Марию», актриса справилась с ролью. Критики утверждают, что это одна из сильнейших работ Джоли.

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