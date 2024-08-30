Charli XCX сыграет в эротическом триллере с Оливией Уайлд

Подробности ее роли не раскрываются. Известно, что компанию на съемочной площадке ей составят Оливия Уайлд и Купер Хоффман, у которых главные роли.

Создатели «Я хочу секса с тобой» описывают свой фильм как погружение в мир «секса, одержимости, власти, предательства и убийства». По сюжету молодой Эллиот устраивается на работу к известной художнице и провокаторше Эрике Трейси: она предлагает ему стать ее сексуальной музой, и вскоре молодой человек отправляется с ней в «путешествие, которое сложно вообразить».