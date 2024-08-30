РКН внес пять книжных сайтов в реестр запрещенных из‑за отсутствия маркировки у иноагентов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации пять книжных сайтов из‑за отсутствия указания на статус иноагентов у некоторых авторов. Если они проигнорируют предупреждение регулятора, их ждет блокировка, сообщает ТАСС.

Речь идет о сайтах BAbook, Freedom Letters, Goodreads, «Руслания» и Book Amaro. Последние два — это европейские книжные магазины на русском языке.

«На указанных книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ*, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных Сил РФ», — передают «Ведомости» текст предупреждения.

1 июля РКН уже заблокировал сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным**, из‑за продажи книги одного из российских авторов. В регуляторе заявили, что ее «сняли с продажи до выяснения возможности ее дальнейшего распространения». Владелец книжного магазина и директор Павел Истомин связали блокировку с книгой Владимира Сорокина «Наследие», которая продавалась на сайте.

* Верховный суд РФ признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.