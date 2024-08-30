Эмма Робертс прокомментировала слухи о возможном участии в байопике о Бритни Спирс. Актриса поделилась в интервью с Cosmopolitan, что с радостью бы сыграла ее, и назвала себя фанаткой певицы.

Съемки Робертс в биографическом фильме о Спирс официально не объявлены. Сама актриса отрицает, что получала приглашение от создателей, но очень надеется, что ее позовут на кастинг.

«Сыграть Бритни Спирс — это моя настоящая мечта. <…> Я постоянно пою песни Бритни своему сыну, когда купаю его в ванной. Я всегда думаю: „Боже, он, наверное, думает, что я такая странная“. Вот такое воспитание в стиле миллениалов», — рассказала Робертс.

Ранее в августе бывшая помощница и доверенное лицо Спирс Фелиция Кулотта сказала таблоиду TMZ, что очень рада новости о подготовке к экранизации мемуаров «Женщина во мне». По ее мнению, Робертс справилась бы с главной ролью.