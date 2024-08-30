Вышел тизер продолжения пятого сезона «Йеллоустоуна»

Студия Paramount представила первый тизер к долгожданной второй половине пятого сезона сериала «Йеллоустоун».

Первые 8 серий пятого сезона выходили с ноября 2022 по январь 2023 года, а оставшиеся шесть стартуют 10 ноября. К своим ролям вернутся Кевин Костнер, Коул Хаузер, Келли Райлли, Уэс Бентли и другие.

«Наследие. Ты создаешь что‑то стоящее. Кто‑то попытается это забрать», — произносит в начале Костнер в роли Джона Даттона. «То, что я делаю, это не для ранчо. Это для нас», — говорит Рип, в то время как Бет Даттон появляется в кадре с ножом.

В декабре прошлого года стало известно, что Костнер покинет «Йеллоустоун», решив сосредоточиться на съемках своего двухсерийного вестерна «Горизонты». В июне он подтвердил свой уход перед премьерой фильма «Горизонты: Часть первая», который провалился в прокате.

Актер пригрозил подать в суд на продюсеров «Йеллоустоуна» во время слушаний по поводу выплаты алиментов, которые были частью его бракоразводного процесса с Кристин Баумгартнер. Костер утверждал, что должен был получить 12 млн долларов за вторую половину пятого сезона, отмечая, что «долгие и сложные переговоры» привели к его уходу.