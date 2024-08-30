Фестиваль документалок «Докер» соберет в Москве международные фестивальные хиты

Сегодня в 17:27

С 5 по 15 сентября в московском киноцентре «Октябрь» пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». На нем представят 56 фильмов из 30 стран мира, большинство из которых покажут в России впервые.

В программу вошли участники и лауреаты международных киносмотров — «Сандэнс», Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, Encounters в ЮАР, IDFA в Нидерландах.

Откроется фестиваль премьерой венгерского фильма «Агент счастья» — об измерении человеческого счастья в Бутане. Впервые картину показали на «Сандэнсе» в 2024 году.

Всего в основной конкурсной программе 12 историй из Буркина-Фасо, Венгрии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Мексики, Марокко, России, Сербии, Турции и Франции.

Во второй по значимости программе фестиваля — конкурсе коротких метров — 15 работ из разных точек Земли. Россию в ней представит фильм «Минеральные сны» Тимофея Зуброва-Андреева.

По итогам основных программ Международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях.

Будут и специальные секции:

«Док Терапия» — показы фильмов о ментальном здоровье, которые обсудят с психологами и психотерапевтами;

«Let IT dok!» — картины с новым взглядом на информационные технологии и современный цифровой мир;

«Док Станция» — 15 отечественных документалок, снятых в разных регионах страны;

«Doker Space kids» — истории о Вселенной для детей, подростков и их родителей.