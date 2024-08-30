Фестиваль документалок «Докер» соберет в Москве международные фестивальные хиты

Сегодня / 17:51
Вышел тизер продолжения пятого сезона «Йеллоустоуна»
Сегодня / 16:51
Джек Уайт пригрозил сотрудникам кампании Трампа судом за использование песни «Seven Nation Army»
Сегодня / 16:27
Okko приступил к съемкам танцевальной драмы Мигеля
Сегодня / 15:55
Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes
Сегодня / 15:49
В ЮАР снимут ремейк «Офиса»
Сегодня / 15:46
Французский теннисист завел аккаунт на OnlyFans, чтобы платить тренерам
Сегодня / 14:47
В «2ГИС» появились отзывы, подтвержденные оплатой
Сегодня / 14:33
В Сочи вновь пройдет фестиваль New Star Weekend
Сегодня / 13:50
Танцора Артема Чигвинцева задержали в США по подозрению в домашнем насилии
Сегодня / 13:40
Минздрав предупредил об опасности «болезни вейперов»
Сегодня / 12:33
В «Яндекс Плюсе» появились опции «Букмейт» и «Больше кино»
Сегодня / 11:20
В Греции городской порт затопило сотнями тысяч мертвых рыб
Сегодня / 11:10
Сингапурец хотел отправить жену в камеру смертников, подкинув ей полкилограмма каннабиса
Сегодня / 10:45
Вайнона Райдер заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в начале карьеры
Сегодня / 09:45
Школьные линейки в Москве проведут в помещениях и без родителей
Сегодня / 08:54
В Нью-Йорке редкого оранжевого лобстера вернули из магазина в океан
Сегодня / 03:02
Сэмюэль Л.Джексон сыграет в боевике «Зверь» вместе с Юэлем Киннаманом
Сегодня / 02:29
В первый день Паралимпиады россияне завоевали три медали
Сегодня / 01:59
80-летняя американка простояла в планке 4 минуты и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Сегодня / 01:01
Николь Кидман призналась, что хочет меньше сопереживать людям
Сегодня / 00:03
В Омске пожаловались на директора школы, который запрещает сотрудникам произносить слово «мусор»
Вчера / 22:51
Хулиан Ортега из сериала «Элита» умер в возрасте 41 года
Вчера / 21:52
Netflix выпустит документальный сериал о звездах баскетбола. Среди героев — ЛеБрон Джеймс
Вчера / 21:49
The Cure выпустят два новых сингла на эковиниле
Вчера / 21:12
Появились первые кадры нового «Мира Юрского периода». Он получил название «Возрождение»
Вчера / 20:37
Дастин Хоффман снимется в криминальном триллере «Настройщик»
Вчера / 19:51
Моррисси пожаловался, что Джонни Марр отказался от реюниона The Smiths в 2025 году
Вчера / 19:13
Пользователь Notion выяснил, что платформа отключит все аккаунты, когда‑либо привязанные к картам РФ
Вчера / 19:06
Вышел трейлер «Квартиры 7А» — приквела «Ребенка Розмари»
Вчера / 18:14
Кинокомпания требует почти 5 миллионов рублей от блогерши Насти Ивлеевой за неучастие в сериале
Вчера / 17:34
В Намибии убьют 723 диких животных, включая слонов, чтобы раздать мясо пострадавшим от засухи
Вчера / 17:26
Анджелина Джоли семь месяцев училась оперному пению для роли в байопике «Мария»
Вчера / 17:24
Барри Кеоган присоединился к актерскому составу фильма по «Острым козырькам»
Вчера / 16:55
В Москве пообещали построить новый мост через реку
Вчера / 16:39
Сеть ресторанов «Сушкин сын» обвинили в оскорблении чувств верующих из‑за оформления и названия

Фестиваль документалок «Докер» соберет в Москве международные фестивальные хиты

Сегодня в 17:27
Кадр из фильма «Агент счастья». Фото: пресс-материалы

С 5 по 15 сентября в московском киноцентре «Октябрь» пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». На нем представят 56 фильмов из 30 стран мира, большинство из которых покажут в России впервые.

В программу вошли участники и лауреаты международных киносмотров — «Сандэнс», Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, Encounters в ЮАР, IDFA в Нидерландах.

Откроется фестиваль премьерой венгерского фильма «Агент счастья» — об измерении человеческого счастья в Бутане. Впервые картину показали на «Сандэнсе» в 2024 году.

Всего в основной конкурсной программе 12 историй из Буркина-Фасо, Венгрии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Мексики, Марокко, России, Сербии, Турции и Франции.

Во второй по значимости программе фестиваля — конкурсе коротких метров — 15 работ из разных точек Земли. Россию в ней представит фильм «Минеральные сны» Тимофея Зуброва-Андреева.

По итогам основных программ Международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях.

Будут и специальные секции:

  • «Док Терапия» — показы фильмов о ментальном здоровье, которые обсудят с психологами и психотерапевтами;
  • «Let IT dok!» — картины с новым взглядом на информационные технологии и современный цифровой мир;
  • «Док Станция» — 15 отечественных документалок, снятых в разных регионах страны;
  • «Doker Space kids» — истории о Вселенной для детей, подростков и их родителей.

Посмотреть расписание и полную программу «Докера» можно на его сайте. Лучшие фильмы фестиваля позже покажут в Петербурге и Ярославле.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами