Фестиваль документалок «Докер» соберет в Москве международные фестивальные хиты

С 5 по 15 сентября в московском киноцентре «Октябрь» пройдет международный фестиваль документального кино «Докер». На нем представят 56 фильмов из 30 стран мира, большинство из которых покажут в России впервые.
В программу вошли участники и лауреаты международных киносмотров — «Сандэнс», Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, Encounters в ЮАР, IDFA в Нидерландах.
Откроется фестиваль премьерой венгерского фильма «Агент счастья» — об измерении человеческого счастья в Бутане. Впервые картину показали на «Сандэнсе» в 2024 году.
Всего в основной конкурсной программе 12 историй из Буркина-Фасо, Венгрии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Мексики, Марокко, России, Сербии, Турции и Франции.
Во второй по значимости программе фестиваля — конкурсе коротких метров — 15 работ из разных точек Земли. Россию в ней представит фильм «Минеральные сны» Тимофея Зуброва-Андреева.
По итогам основных программ Международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях.
Будут и специальные секции:
- «Док Терапия» — показы фильмов о ментальном здоровье, которые обсудят с психологами и психотерапевтами;
- «Let IT dok!» — картины с новым взглядом на информационные технологии и современный цифровой мир;
- «Док Станция» — 15 отечественных документалок, снятых в разных регионах страны;
- «Doker Space kids» — истории о Вселенной для детей, подростков и их родителей.
Посмотреть расписание и полную программу «Докера» можно на его сайте. Лучшие фильмы фестиваля позже покажут в Петербурге и Ярославле.