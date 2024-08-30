Джек Уайт пригрозил сотрудникам кампании Трампа судом за использование песни «Seven Nation Army»

Джек Уайт пригрозил сотрудникам президентской кампании Дональда Трампа судом за использование трека The White Stripes «Seven Nation Army» в одном из видео в их аккаунте.

Ранее Марго Мартин, заместитель директора по коммуникациям кампании Трампа, поделилась видео, на котором кандидат в президенты США садится в самолет под знаменитый трек рок-дуэта. С тех пор ролик удалили.

«Даже не думайте использовать мою музыку, фашисты. Я подам иск через своих адвокатов по этому поводу (в дополнение к пяти тысячам других). Удачного рабочего дня сегодня, Марго Мартин», — написал музыкант в своем инстаграме*.

«И, пока мы об этом, вдвойне иди ***** [нафиг], Дональд, за оскорбление ветеранов нашей страны в Арлингтоне, подонок. Ты должен немедленно потерять голоса всех семей военных, если это вообще имеет хоть какой‑то смысл», — добавил он.

Уайт стал одним из многих музыкантов, публично выразивших свое недовольство из‑за использования своей музыки в кампании Трампа. Ранее это сделали ABBA, Бейонсе, Foo Fighters и Селин Дион.