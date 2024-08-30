Французский теннисист завел аккаунт на OnlyFans, чтобы платить тренерам

Сегодня в 15:46
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Французский теннисист Александр Мюллер использует аккаунт на OnlyFans, чтобы платить тренерам. Об этом он рассказал изданию L’Equipe.

Мюллер подписал спонсорский контракт с OnlyFans еще в январе. Сперва он колебался, пока не узнал, что может выкладывать на платформу что угодно, не обязательно эротический контент.

«Конечно, сначала я колебался. Это же OnlyFans, в конце концов. У меня был такой же образ, как и у всех остальных», — отметил он.

Заведя аккаунт, теннисист начал выкладывать туда свои тренировки, игры и другой теннисный контент. Быстро он обнаружил, что это прибыльный инструмент для финансирования его карьеры.

«Я не мультимиллионер, а OnlyFans позволяет мне платить тренерам и чаще брать на турниры тренера по физподготовке», — поделился Мюллер.

Французский теннисист, занимающий 77-ю строчку в рейтинге ATP, далеко не первый спортсмен, зарегистрировавшийся на OnlyFans. В прошлом году мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса открыл аккаунт на сервисе, чтобы заработать на участие в Олимпиаде.

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