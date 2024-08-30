Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила список богатейших женщин в России по версии Forbes

Forbes в очередной раз составил список богатейших людей РФ. В него попали несколько женщин, включая основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

В общем рейтинге Бакальчук заняла 22-е место, а в женском — первое и уже в третий раз: ее состояние оценивается в 5,5 млрд долларов. Следом в списке богатейших женщин идут жена Владимира Литвиненко Татьяна с капиталом в 2,45 млрд долларов и дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара (2,2 млрд долларов): первая в мае 2022 года получила от супруга 20,6% акций «Фосагро», а вторая в 2020-м стала владелицей доли в холдинге USM.

Четвертое место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина (1,3 млрд долларов). Замыкает топ-5 владелица 50% акций группы по переработке масличных семян «Содружество» Наталья Луценко (1,25 млрд).