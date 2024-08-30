В ЮАР снимут ремейк «Офиса»

Африканский стриминговый сервис Showmax получил права на адаптацию хитового сериала «Офис» для южноафриканской аудитории в партнерстве с BBC Studios, передает Variety.

Rapid Blue, часть международной киносети BBC Studios, начнет съемки в 2025 году. Южноафриканская версия, которая пока не имеет названия, будет сниматься преимущественно на африкаансе — одном из 11 официальных языков ЮАР.

Это уже 14-я по счету международная адаптация «Офиса». Над локализированной версией многосерийной комедии также работали в Австралии, Франции, Канаде, Чили, Израиле, Индии, на Ближнем Востоке, в Польше и других странах.

Премьера оригинальной британской версии шоу, созданного Рики Джервэйсом и Стивеном Мерчантом, состоялась более 20 лет назад и до сих пор пользуется большим признанием. Американская адаптация получила пять премий «Эмми» и стала самым просматриваемым сериалом в мире в 2020 году.