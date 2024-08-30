В «2ГИС» появились отзывы, подтвержденные оплатой

«2ГИС» начал показывать в карточках компаний отзывы и оценки, которые подтверждены оплатой. Об этом сообщает Vc.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Факт оплаты товара или услуги подтверждают партнеры «2ГИС» — «Сбер», «Т-Банк», «Отелло» и сервис «Нетмонет», принадлежащий Альфа-банку.
В отзывах указано, из какого именно источника пришло подтверждение оплаты. Новая функция должна повысить достоверность отзывов.
В прошлом году «2ГИС» назвал 285 лучших заведений общепита Москвы на основе отзывов пользователей.