Okko приступил к съемкам танцевальной драмы Мигеля

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о начале съемок сериала «Искусство падения», постановщиком которого выступит Мигель. Для хореографа этот проект станет дебютной режиссерской работой в игровом кино.

«Искусство падения» рассказывает о молодом танцоре Диме (Илья Прелин) и его знакомстве с загадочным и строгим наставником Филом (Артур Астман), который учит его танцу и подталкивает к самоопределению. Фил помогает и Юле, неуверенной в себе девушке Димы, которая готова предать свои мечты ради спокойствия. Наставник постоянно удивляет, провоцирует и проверяет границы всех, кто находится рядом. Другая сюжетная линия расскажет о продюсерше Ренате (Линда Лапиньш), для которой танец — это всего лишь бизнес, но ее представления разрушит танцор Антон (Дмитрий Щебет).

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Наряду с профессиональными актерами в сериале появятся популярные танцоры и хореографы, известные зрителям по участию в шоу «Танцы». По словам создателей, проект станет отчасти экспериментальным и будет сочетать в себе элементы классической драмы, положенной на хореографию.

«Это кино про падение, в которое танцовщики попадают с самого начала своего профессионального пути. Про то, как они с первого движения понимают всю боль утраты единственного места на этой земле, где можно говорить правду. И если твой танец действительно является языком высказывания, тебя могут услышать и понять все люди на этой планете», — поделился Мигель.

Сценаристка и креативная продюсерша Дарья Грацевич рассказала, что в «Искусстве падения» много танцевальных номеров, вплетенных в драматургию и повествование. Она заметила, что часто в кино танец сопоставляют со спортом, где важнее всего выиграть или показать себя, но на самом деле это вид искусства.