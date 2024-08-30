В Сочи вновь пройдет фестиваль New Star Weekend

С 19 по 22 сентября на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи состоится ежегодный фестиваль New Star Weekend, который объединит музыку, спорт и визуальное искусство.

На сценах ивента выступят Элджей, Anikv, Thomas Mraz, Biicla, «Базар» и Tesla Boy. Всего в лайнапе — более 70 артистов, среди которых Izhevski, Atmos Blaq, Джуманджи, «Cтерео Ширина», Ilya Fisherman, «Внимание брусника!», Abelle, Fck Stereotypes, Boris Redwall, Chinazes Brotherz (Denis Korablev b2b Karl Chix) и другие.

В этом году New Star Weekend получил статус этапа Кубка России по ВМХ: в совместных соревнованиях с Альфа-банком примут участие 20 российских спортсменов.

Также в спортивной программе — велогонка Peak Climb Ride 1100 на шоссейных велосипедах по Альпийскому шоссе, скейт-плаза от проекта «План Б», а также общий подъем в гору, который начнется разминкой от комика Ильи Куруча, а завершится концертом группы Zoloto на высоте 1600 метров.