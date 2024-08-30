Минздрав предупредил об опасности «болезни вейперов»

Минздрав опубликовал в телеграме памятку об опасности болезни легких EVALI, которую диагностируют у курильщиков вейпов и электронных сигарет.

«EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из‑за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — пояснили в ведомстве.

В легких у больных EVALI происходят патологические изменения, которые можно увидеть при компьютерной томографии. К симптомам болезни относятся температура, общая слабость, кашель и одышка. Одним из первых признаков EVALI принято считать нарушения работы пищеварительной системы, отметили в Минздраве.

Министерство не уточнило, насколько «болезнь вейперов» распространена в России. В открытых источниках описаны лишь единичные случаи EVALI в РФ, при этом не известно ни об одном летальном исходе. «Афиша Daily» направила запрос в Минздрав.

В США, где болезнь впервые была официально описана и диагностирована в 2019 году, за первый год наблюдения госпитализированы 2500 пациентов, 68 человек погибли. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 80% госпитализированных использовали жидкости для вейпинга с тетрагидроканнабинолом (ТГК, психоактивным веществом, содержащимся в марихуане). Из них 80% купили эти жидкости не в магазинах, а получили из «неофициальных источников», таких как друзья, родственники, дилеры или интернет-площадки. При этом пациентов, которые использовали жидкости для вейпов с никотином, тоже много, подчеркивают в CDC.

Йельская школа медицины ссылается на исследование, согласно которому с EVALI может быть связан ацетат витамина E. Это синтетическая форма витамина E, обнаруженная в некоторых продуктах для вейпинга, содержащих ТГК.

Точный механизм развития EVALI пока неясен, сказала РБК врач-пульмонолог Ирина Оскольникова. На развитие заболевания, вероятно, влияют химические вещества в составе жидкостей для вейпов, такие как никотин и ТГК, добавила она.

По словам кардиолога Центральной дирекции здравоохранения компании «РЖД» Заура Шугушева, в смеси для вейпинга зачастую добавляют пропиленгликоль, глицерин, никотин и ароматические вещества, которые при нагревании могут выделять токсические соединения, включая формальдегид, ацетальдегид и акролеин. Вдыхание этих веществ может запустить развитие острых воспалительных процессов в легких, отметил он. Шугушев перечислил и другие возможные причины развития болезни — инфекционные заболевания и травмы, повреждения легочной ткани.