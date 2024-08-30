Танцора Артема Чигвинцева задержали в США по подозрению в домашнем насилии

Участника шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева арестовали по подозрению в домашнем насилии, передает The Hollywood Reporter.

Танцора поместили в тюрьму округа Напа за нарушение части 273.5 (a) Уголовного кодекса Калифорнии, которая гласит, что «любое лицо, умышленно наносящее телесные повреждения, приводящие к травматическому состоянию жертвы» — нынешнему или бывшему супругу, сожителю, жениху, невесте и родителю, — «виновен в преступлении».

Позже Чигвинцева освободили после внесения залога в размере 25 тыс. долларов. Представители правоохранительных органов не сообщили, что послужило причиной его ареста, а также никаких подробностей о предполагаемой жертве.

Чигвинцев женат на спортсменке WWE Никки Гарсии с 2022 года, у них есть общий сын. Пара начала встречаться на танцевальном конкурсе ABC в 2019 году. За три дня до ареста каждый из них написал в своих социальных сетях, что празднует годовщину свадьбы. Вовлечена ли Гарсия в инцидент, неизвестно.