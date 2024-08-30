В «Яндекс Плюсе» появились опции «Букмейт» и «Больше кино»

«Яндекс Плюс» добавил больше возможностей, доступных по основной подписке. Среди них — опции «Букмейт» и «Больше кино», детский режим, спортивные трансляции на «Кинопоиске», а также раздел с аудиокнигами на «Яндекс Музыке». До 1 октября пользоваться обновленной подпиской можно по прежней цене — 299 рублей в месяц.

Как отмечают в «Яндексе», «Букмейт» и «Больше кино» — самые популярные опции, которые пользователи приобретали в дополнение к «Плюсу». Раньше каждая обходилась в 100 рублей в месяц — теперь их не придется докупать отдельно.

Опция «Букмейт» открывает доступ к каталогу одноименного книжного сервиса — это свыше 250 тысяч электронных книг, аудиокниг и комиксов. «Больше кино» позволяет смотреть в дополнение к контенту с «Кинопоиска» более 400 фильмов и сериалов.

Для пользователей, у которых уже есть подписка, но не подключены опции «Букмейт» и «Больше кино», будет действовать промопериод. До 1 октября подписка с новым контентом будет стоить для них как раньше — 299 рублей в месяц, а после этой даты — 399 рублей в месяц. Те, кто в дополнение к «Плюсу» покупал «Букмейт» или «Больше кино», получат еще одну опцию за те же деньги, а для тех, у кого подключены обе опции, ежемесячный платеж станет даже меньше — 399 рублей вместо 499.