Сингапурец хотел отправить жену в камеру смертников, подкинув ей полкилограмма каннабиса

Житель Сингапура Тан Сянлун пытался подставить супругу, подбросив ей в машину более полукилограмма каннабиса. Он полагал, что этого будет достаточно, чтобы женщину приговорили к смертной казни, сообщает Би-би-си.

Тан Сянлун женился в 2021 году, но уже через год супруги расстались. Пара не могла подать на развод, поскольку в Сингапуре это можно сделать лишь после трех лет брака. Тан Сянлун подумал, что если у его жены будет судимость, то для них сделают исключение.

В прошлом году он написал своей новой девушке в телеграме, что придумал «идеальное преступление», чтобы подставить жену. В том же мессенджере он купил брикет каннабиса весом более 500 грамм и закинул его между задними пассажирскими сиденьями в автомобиле супруги.

Однако в машине была специальная система с камерой, которая отправила женщине на телефон уведомление о «столкновении при парковке». Проверив запись с камеры, владелица увидела, как ее муж ходит вокруг автомобиля, и сообщила об этом в полицию.

Правоохранители обыскали машину, нашли в ней наркотики и задержали жену Тан Сянлуна. Но, не найдя никаких улик против нее, переключили расследование на мужчину и отправили его под арест.

Адвокат Тан Сянлуна утверждал, что его подзащитный был в депрессии, когда совершал преступление. Но суд отклонил это, сославшись на заключение врачей о том, что мужчина психическими расстройствами не страдает.

Тан Сянлуну грозило наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако, поскольку он сотрудничал со следствием и признал вину, мужчину приговорили к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы.