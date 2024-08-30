В Греции городской порт затопило сотнями тысяч мертвых рыб

Греческие власти начали собирать сотни тысяч мертвых рыб, попавших в туристический порт в центральном городе Волос. Об этом рассказал The Guardian.

По мнению экспертов, проблема была вызвана прошлогодними наводнениями, которые затопили Фессалийскую равнину. В том числе было затоплено близлежащее озеро, которое осушили в 1962 году в попытке борьбы с малярией. В результате объем воды в озере увеличился в 3 раза по сравнению с обычным количеством.

Затем уровень воды в озере резко упал, вынудив пресноводную рыбу переместиться в порт Волос, где она не смогла выжить. Мэр города Ахиллес Беос подчеркнул, что в устье реки, ведущей в Волос, не установили защитную сетку, поэтому рыба попала в соленую воду и погибла.

Вскоре местные жители начали жаловаться на зловоние, и местные власти начали уборку, пока запах не достиг близлежащих ресторанов и отелей. За 24 часа рыбаки собрали более 40 тонн, сообщили власти.

«Это растянулось на километры. Это происходит не только вдоль побережья, но и в центре Пагаситского залива», — рассказал Reuters член городского совета Стелиос Лимниос.

Мэр Волоса отметил, что запах стал невыносимым. На пресс-конференции в среду он обвинил правительство в том, что оно не справилось с проблемой до того, как она достигла его города. По его словам, гниющая рыба может стать причиной экологической катастрофы для других видов животных в этом районе.

Димостенис Бакояннис, владелец пляжного ресторана в 10 км от Волоса, признался, что этим летом его оборот упал на 80%, поскольку после наводнения все меньше туристов захотели посетить город.