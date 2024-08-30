Вайнона Райдер заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в начале карьеры

В интервью Esquire Вайнона Райдер рассказала, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов она чувствовала себя в черном списке компании Miramax из‑за встречи с соучредителем компании Харви Вайнштейном, которая якобы его возмутила. Вайнштейн руководил Miramax до 2005 года. В настоящее время он находится в тюрьме за сексуальное насилие.

«В тот раз, когда у меня должна была состояться встреча с [Харви Вайнштейном], я пришла в офис Miramax, протянула ему руку, он пожал ее, я села на диван, мы поговорили, и я ушла. А [после этого] на меня накричал агент. „Что, черт возьми, ты сделала?“ Я такая: „Что?“ Видимо, я обидела его, потому что протянула руку?.. Наверное», — поделилась актриса.

На тот момент Райдер уже работала над одним фильмом Miramax, «Домом духов» 1993 года. Она вспомнила, как Вайнштейн ломился в дверь ее трейлера во время съемок. Он якобы настаивал на том, чтобы она снялась в экранизации пьесы «Маленький голос».

«А я такая: „Боже мой, я только что видела это в Лондоне“. Я сказала: „Вы должны взять на роль ту девушку [из пьесы], Джейн Хоррокс. Она просто охренительна“. А он повел себя очень странно и ушел. Я ему не понравилась», — сказала Райдер.

Она сообщила, что, хотя и не сталкивалась с сексуальными проступками со стороны Вайнштейна, в 20–30 лет подвергалась сексуальным домогательствам как актриса, отметив, что у нее «была пара сложных ситуаций с несколькими людьми, которые просто откровенно сексуально домогались» ее.

«Это не было нападением. Но это было невероятно неуместно. Это было дико. Я действительно понимаю, через что прошли жертвы Вайнштейна и других. Мне повезло, потому что я была известна, так что это не происходило так часто, как если бы я была начинающей актрисой. Но я помню это ощущение в голове: ты ведешь переговоры, думаешь о том, что произойдет, если ты что‑то скажешь. Ты думаешь об этом, в то время как этот человек ведет себя крайне жутко», — призналась звезда «Эпохи невинности» и «Маленьких женщин».

Она отметила, что поделилась некоторыми из этих переживаний со своей коллегой по «Битлджусу-2» Дженной Ортегой: «И когда я это рассказывала, то подумала: „Господи, это же просто ужасно“».