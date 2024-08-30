Школьные линейки в Москве проведут в помещениях и без родителей

В Москве праздничные линейки, посвященные началу учебного года, проведут в помещениях, а не на улице. Об этом пишет РБК со ссылкой на троих учителей московских школ.

О переносе линеек в помещения также рассказала директор школы в Некрасовке на юго-востоке Москвы Майя Булаева во время прямого эфира для родителей «ВКонтакте»: «В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города».

При этом родители, по ее словам, на линейках присутствовать не будут, а мероприятие будут транслировать онлайн. Булаева сказала, что это связано с безопасностью детей. Первый урок в школе начнется с «Разговора о важном», добавила она.

Учитель истории школы в Зеленограде также объяснил решение «вопросами безопасности», а другой преподаватель московской школы сообщил, что формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.

В пресс-службе заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой заявили, что расскажут «все по части образования» на пресс-конференции, которая пройдет 30 августа.

Накануне о смене формата линеек в Москве сообщила Baza. По данным телеграм-канала, в некоторых столичных школах линейки и вовсе решили отменить, а ученики сразу пойдут на «Разговоры о важном».