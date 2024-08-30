В Нью-Йорке редкого оранжевого лобстера вернули из магазина в океан

В США ультраредкого оранжевого лобстера вернули в океан из отдела морепродуктов в супермаркете. Об этом сообщает Sky News.

Лобстер, прозванный Клементиной, прибыл в магазин на Лонг-Айленде в Нью-Йорке в начале июля. Своим необычным окрасом он сразу выделился из группы традиционных коричневых омаров.

По данным зоозащитной организации Humane Long Island, лишь один из 30 млн лобстеров имеет оранжевый свет. Поэтому Клементина стала своего рода достопримечательностью в отделе морепродуктов.

Владелец торговой точки предложил забрать лобстера местному аквариуму, но тот отказался. Тогда предприниматель позвонил в Humane Long Island, чтобы безопасно освободить ракообразное.

Зоозащитники приобрели большой резервуар с соленой водой для реабилитации омара. Затем вместе с сотрудниками магазина они вернули Клементину в океан.

«Она была готова отправиться в путь, как только увидела океан», — отметил исполнительный директор Humane Long Island Джон Ди Леонардо. По его словам, когда лобстер оказался в океане, он тут же принялся искать пищу.

«В течение нескольких часов Клементина плавала, искала пищу и исследовала пролив Лонг-Айленд, игриво следуя за нами, прежде чем исчезнуть в глубинах океана, где она будет преодолять до 100 миль и более каждый год», — сказали зоозащитники.