Сэмюэль Л.Джексон сыграет в боевике «Зверь» вместе с Юэлем Киннаманом

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Звезда фильмов «Криминальное чтиво» и «1408» Сэмюэль Л.Джексон сыграет в боевике «Зверь» («The Beast»). Об этом сообщил Deadline.

Съемки стартуют 4 сентября в Испании. В них, помимо Джексона, примут участие шведский актер Юэль Киннаман, известный по сериалам «Убийство» и «Видоизмененный углерод», и появившийся в «Оппенгеймере» британец Гай Бернет.

Название будущей картины отсылает к президентскому лимузину, прозванному сотрудниками спецслужб «Зверем». В фильме лидер США раскрывает тайные наступательные возможности автомобиля, когда против него совершается переворот.

Главную роль в ленте исполнит Джексон, он предстанет в образе президента. Бернет сыграет его основного противника. Какая роль достанется Киннаману, не уточняется.

Режиссером проекта выступает Джеймс Мэдиган, работавший ранее над «Меголодоном». Сценарий боевика написал Умайр Алимс. Продюсерами стали Кит Кьярвал, Уэйн Марк, Ники Кортезе, Джон Логан Пирсон и Питер Берг.