В первый день Паралимпиады россияне завоевали три медали

Российские спортсмены выиграли три медали в первый соревновательный день Паралимпийских игр. Об этом сообщил «Интерфакс».
Все награды завоевали пловцы. Владимир Даниленко получил серебро на «стометровке» на спине в категории S2. Ранее атлет выигрывал только бронзовые награды на Паралимпиаде в Токио.
Дебютант Паралимпийских игр Кирилл Пульвер стал вторым на 200 метрах вольным стилем в категории S5. «Доволен тем, что это первая Олимпиада и сразу медаль, но недоволен самим временем, самими секундами, ощущениями», — поделился он.
Валерия Шабалина финишировала третьей на дистанции в 100 метров баттерфляем в катеории S14. Шабалина — трехкратная чемпионка Паралимпийских игр, в том числе в ее активе есть золото за «стометровку» баттерфляем.
Президент Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Сергея Евсеев заявил, что бронза Шабалиной — это успех. Перед заплывом спортсменка подхватила простуду.
«В Париже жесткие кондиционеры, плюс достаточно холодная вода везде. Если бы не простуда, Валерия была бы в своей абсолютной форме, но что бывает, то бывает. Надеюсь, она наберет форму, полностью восстановится после простуды и сможет потягаться на трех оставшихся своих стартах», — отметил Евсеев.
Паралимпийские игры продлятся в Париже до 8 сентября. На них выступят около 4400 спортсменов из 182 стран. Они разырают 549 комплектов медалей. Россияне будут соревноваться на Играх в нейтральном статусе, как и белорусские атлеты.