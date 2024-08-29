В первый день Паралимпиады россияне завоевали три медали

Российские спортсмены выиграли три медали в первый соревновательный день Паралимпийских игр. Об этом сообщил «Интерфакс».

Все награды завоевали пловцы. Владимир Даниленко получил серебро на «стометровке» на спине в категории S2. Ранее атлет выигрывал только бронзовые награды на Паралимпиаде в Токио.

Дебютант Паралимпийских игр Кирилл Пульвер стал вторым на 200 метрах вольным стилем в категории S5. «Доволен тем, что это первая Олимпиада и сразу медаль, но недоволен самим временем, самими секундами, ощущениями», — поделился он.

Валерия Шабалина финишировала третьей на дистанции в 100 метров баттерфляем в катеории S14. Шабалина — трехкратная чемпионка Паралимпийских игр, в том числе в ее активе есть золото за «стометровку» баттерфляем.

Президент Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Сергея Евсеев заявил, что бронза Шабалиной — это успех. Перед заплывом спортсменка подхватила простуду.

«В Париже жесткие кондиционеры, плюс достаточно холодная вода везде. Если бы не простуда, Валерия была бы в своей абсолютной форме, но что бывает, то бывает. Надеюсь, она наберет форму, полностью восстановится после простуды и сможет потягаться на трех оставшихся своих стартах», — отметил Евсеев.