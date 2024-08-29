80-летняя американка простояла в планке 4 минуты и попала в Книгу рекордов Гиннесса

80-летняя жительница США Энни Джудис попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой старшей женщиной в мире, которой удалось простоять в планке более трех минут. Об этом рассказали на сайте Книги.

Джудис выполняла популярное упражнение в течение 4,03 минуты. Такой результат ей удалось показать благодаря регулярным тренировкам. Несмотря на почтенный возраст, Энни занимается с тренером трижды в неделю.

Женщина ведет блог о своих тренировках. Любовь к фитнесу Джудис делила со своим покойным мужем Гэри — с ним Энни прожила 44 года. Именно муж вдохновил пенсионерку установить мировой рекорд.

«Мы делали планку, и я помню, что я держала ее семь минут, а он только шесть. В этот раз во время рекорда я думала о нем, о том, что он рядом со мной и говорит мне продолжать», — поделилась Джудис.

Американка призналась, что «немного расчувствовалась из‑за мыслей о муже» и потому не смогла простоять в планке пять минут.

Ранее Джудис уже появлялась на страницах Книги рекордов Гиннесса. В возрасте 75 лет Энни стала старейшей прыгуньей на скакалке. В будущем женщина надеется стать рекордственкой в висе на турнике.

Энни Джудис привычно привлекать к себе внимание. В прошлом она была победительницей конкурса красоты, девушкой с обложки журнала Playboy и актрисой — она снималась в том числе у Мартина Скорсезе. Среди бывших партнером Энни — актер Ричард Бертон, один из мужей Элизабет Тейлор.