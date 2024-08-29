Николь Кидман призналась, что хочет меньше сопереживать людям

Австралийская актриса Николь Кидман, звезда фильмов «Мулен Руж!» и «Практическая магия», рассказала в интервью L’Officiel USA о желании перестать сопереживать людям.

Артистка призналась, что с самого детства ее чувства были очень глубоки. По словам Кидман, она была высокочувствительным ребенком. Поэтому в течение многих лет училась, как быть менее эмпатичной к окружающим.

«Часть моего жизненного пути — это учиться тому, как не быть настолько чрезмерно эмпатичной с людьми. Это разрушает меня или выводит меня из равновесия, потому что я могу представить себя на месте других людей, в их мыслях самым странным образом», — пояснила Кидман.

Актриса добавила, что процесс сопереживания может быть для нее «очень, очень пугающим временами». В работе это отражается в необходимости для Кидман чередовать тяжелые интенсивные роли с менее требовательными.