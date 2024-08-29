Николь Кидман призналась, что хочет меньше сопереживать людям

Австралийская актриса Николь Кидман, звезда фильмов «Мулен Руж!» и «Практическая магия», рассказала в интервью L’Officiel USA о желании перестать сопереживать людям.
Артистка призналась, что с самого детства ее чувства были очень глубоки. По словам Кидман, она была высокочувствительным ребенком. Поэтому в течение многих лет училась, как быть менее эмпатичной к окружающим.
«Часть моего жизненного пути — это учиться тому, как не быть настолько чрезмерно эмпатичной с людьми. Это разрушает меня или выводит меня из равновесия, потому что я могу представить себя на месте других людей, в их мыслях самым странным образом», — пояснила Кидман.
Актриса добавила, что процесс сопереживания может быть для нее «очень, очень пугающим временами». В работе это отражается в необходимости для Кидман чередовать тяжелые интенсивные роли с менее требовательными.
По этой же причине кинозвезда давно не появлялась в театре. На сцене артистке необходимо, по ее словам, «действовать осторожно», чтобы не истощить себя. При этом актриса не имеет ничего против съемок в хоррорах.