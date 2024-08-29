В Омске пожаловались на директора школы, который запрещает сотрудникам произносить слово «мусор»

В Омске пожаловались на директора школы № 144 Евгения Баранцева, который ранее, как утверждают горожане, работал в колонии. Соответствующее анонимное сообщение появилось в группе «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Неизвестный житель Омска заявил, что Баранцев «доводит школу и детский сад до того, что оттуда сбегают (в прямом смысле этого слова) и учителя, и дети». Мужчина, по словам автора сообщения, безразлично относится к своей работе.

«Ему совершенно наплевать на школу, на садик, о чем он говорит в открытую. Учителя увольняются, новые не хотят из‑за него устраиваться (слава о нем уже распространилась), а он говорит „мне все равно, мои дети здесь не учатся“», — написал омич.

В сообщении подчеркнули, что Баранцев называет себя «хозяином» учебных и воспитательных заведений. Кроме того, он запрещает сотрудникам произносить слово «мусор». В ходу в школе только существительное «сор» — по какой причине, в жалобе не указывается.

«Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет — платит больше, кто, по его мнению, недостоин — говорит „уберите ей (ему) из зарплаты“. В общем, человек ушел из колонии, но колония из него не ушла», — отметил автор поста.