Хулиан Ортега из сериала «Элита» умер в возрасте 41 года

Испанский актер Хулиан Ортега, сыгравший в сериале «Элита», скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщил Forbes.

Артист умер 25 августа на пляже Захора в испанском муниципалитете Барбате. У Ортеги случился сердечный приступ, когда тот посещал пляжный бар La Calima.

На место срочно вызвали скорую помощь, однако спасти актера медики не смогли. По информации Daily Mail, врачи около получаса пытались реанимировать Ортегу при помощи дефибриллятора, но безуспешно.

Ортега родился в Мадриде в 1983 году. Он снялся во множестве испанских телесериалов, включая «Гранд отель», «Галерея Вельвет» и «Телефонистка». В «Элите» Ортега появился в шести эпизодах: он сыграл менеджера заведения La Cabana.

Коллеги выразили соболезнования в связи со скоропостижной смертью актера. Обладатель «Гойи» Фернандо Техеро признался, что его сердце разбито. «Жизнь может быть такой жестокой иногда», — сказал он.