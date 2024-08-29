Netflix выпустит документальный сериал о звездах баскетбола. Среди героев — ЛеБрон Джеймс

Вчера в 21:52
Фото: Markus Spiske/Unsplash

Cтриминговый сервис Netfliх выпустит документальный сериал о звездах баскетбола «Starting 5» («Стартовая пятерка»). Об этом написал Variety.

Героями проекта станут игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — самого престижного клубного турнира в мире. В центре внимания окажутся ЛеБрон Джеймс, Джейсон Тейтум, Джимми Батлер, Энтони Эдвардс и Домантас Сабонис.

Зрители смогут увидеть тренировки именитых спортсменов в течение сезона 2023/2024, а также их жизнь вне баскетбола. ЛеБрон Джеймс выступил одним из продюсеров шоу вместе со своим маркетинговым агентством SpringHill.

В создании сериала также приняли участие Барак и Мишель Обама и их компания Higher Groung Productions. Кроме того, проект продюсировала Omaha Productions, принадлежащая футболисту Пейтону Мэннингу.

9 октября на Netflix выйдет первый эпизод «Стартовой пятерки». Всего в сериале будет десять серий, каждая продолжительностью по 40–45 минут. Режиссерами эпизодов стали Сьюзан Ансман, Триштан Уильямс и Питер Дж.Скалеттар. Последний выступил и шоураннером.

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