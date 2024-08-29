The Cure выпустят два новых сингла на эковиниле

The Cure собираются выпустить концертные записи двух новых, ранее не изданных песен на экологически чистых виниловых пластинках, передает The Guardian.

Треки «And Nothing Is Forever» и «I Can Never Say Goodbye» войдут в релиз «The Cure — Novembre: Live in France 2022» и выйдут на эковиниле 1 октября. Вся прибыль пойдет в поддержку климатической благотворительной организации EarthPercent, основанной Брайаном Ино.

Релиз состоится в рамках проекта Naked Record Club, который занимается продажей лимитированных пластинок, изготовленных из экологически чистого винила, для создания которого, по оценкам, требуется на 80–90% меньше электроэнергии, чем потребляют традиционные паровые виниловые прессы.

5000 копий пластинки будут выпущены на 12-дюймовом виниле, 100 из них подпишет фронтмен The Cure Роберт Смит.