The Cure выпустят два новых сингла на эковиниле

The Cure собираются выпустить концертные записи двух новых, ранее не изданных песен на экологически чистых виниловых пластинках, передает The Guardian.

Треки «And Nothing Is Forever» и «I Can Never Say Goodbye» войдут в релиз «The Cure — Novembre: Live in France 2022» и выйдут на эковиниле 1 октября. Вся прибыль пойдет в поддержку климатической благотворительной организации EarthPercent, основанной Брайаном Ино.