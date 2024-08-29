Дастин Хоффман снимется в криминальном триллере «Настройщик»

Сегодня в 20:37
Фото: Karwai Tang/Getty Images

Двукратный обладатель «Оскара» Дастин Хоффман снимется в криминальном триллере «Настройщик» вместе со звездой «Белого лотоса» Лео Вудоллом. Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет Дэниел Роэр, создатель документальной ленты «Навальный». Он написал сценарий ленты в соавторстве с Робертом Рэмси. Кинематографисты задумали рассказать историю о настройщике фортепиано.

По сюжету талантливый специалист обнаруживает, что его умения по настройке инструментов также могут применяться для вскрытия сейфов. Это открытие переворачивает жизнь героя с ног на голову.

Съемки картины начнутся в октябре в Торонто. ДжоАнн Селлар и Лила Якуб выступят продюсерами, а Дебра Зейн — кастинг-директором. Дистрибуцией триллера займутся Black Bear, UTA Indeoendent Film Group и Elevation Pictures.

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