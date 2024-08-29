Появились первые кадры нового «Мира Юрского периода». Он получил название «Возрождение»

Компания Universal представила первые кадры из «Мира Юрского периода: Возрождения», седьмого фильма 31-летней франшизы, передает Variety.

Главные роли в фильме Гарета Эдвардса («Изгой-один») исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. Сценаристом выступил Дэвид Кепп, автор оригинального «Парк Юрского периода» 1993 года.

Согласно официальной аннотации, действие картины будет происходить спустя 5 лет после событий «Мира Юрского периода: Господство», когда «экология планеты оказалась в значительной степени непригодной для динозавров».

«Те, кто остался, живут в изолированных экваториальных районах с климатом, напоминающим тот, в котором они когда‑то процветали. Три самых колоссальных существа в этой тропической биосфере охраняют лекарство, которое может изменить человеческую медицину навсегда», — сказано в описании.

Студия также раскрыла подробности о многих персонажах фильма. Героиня Йоханссон — агент спецслужб по имени Зора Беннетт, которую наняли возглавить команду по извлечению ДНК из трех самых гигантских видов динозавров, оставшихся в живых.

Али играет напарника Зоры Дункана Кинкейда, Бейли — палеонтолога Генри Лумиса, а Руперт Френд («Родина») — Мартина Кребса, представителя фармацевтического конгломерата, финансирующего экспедицию.

Герои сталкиваются с местной семьей, «чья лодочная экспедиция была потоплена хищными водными динозаврами», и в итоге оказываются «на острове, где сталкиваются лицом к лицу со зловещим шокирующим открытием, которое было скрыто от мира десятилетиями».