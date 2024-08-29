Моррисси пожаловался, что Джонни Марр отказался от реюниона The Smiths в 2025 году

Моррисси заявил, что его бывший коллега по The Smiths Джонни Марр «проигнорировал» «выгодное предложение» возродить группу для мирового турне в 2025 году.

В заявлении на официальном сайте певца говорится, что он «ответил согласием» на приглашение AEG Entertainment Group отправиться в турне в составе The Smiths в 2025 году, но «Марр проигнорировал это предложение».

Гитарист ничего не ответил, но отверг предположение о том, что The Smiths могут воссоединиться после реюниона Oasis, опубликовав изображение лидера партии Reform UK и члена парламента Клактона Найджела Фараджа, напомнив тем самым о своем отношении к политическим взглядам Моррисси.

Группа, образовавшаяся в Манчестере в 1982 году, выпустила четыре альбома, оказавших огромное влияние на гитарную музыку следующих десятилетий, после чего распалась в 1987-м. Поклонники десятилетиями мечтали о воссоединении коллектива, и слухи о возможной оттепели в отношениях музыкантов не раз вселяли надежду в фанатов.