Студия Paramount представила трейлер хоррора «Квартира 7А», приквела классического фильма ужасов Романа Полански «Ребенок Розмари» 1968 года. Премьера состоится 27 сентября.

Главную роль в фильме исполнила звезда «Изобретая Анну» и «Озарка» Джулия Гарнер. Режиссеркой выступила Натали Эрика Джеймс, работавшая над фильмами «Реликвия» и «Кресвик», а сценаристами — Скайлар Джеймс и Кристиан Уайт.

В «Квартире 7А» Гарнер исполнит роль Терри Джионоффрио, которую в оригинальном фильме сыграла Виктория Ветри. Действие приквела разворачивается в Нью-Йорке 1965 года и рассказывает о том, что происходило в доме Вудхаусов до того, как туда въехала Розмари.

В центре сюжета — молодая танцовщица, которая получает тяжелую травму. Вскоре она встречает пожилую пару, которая обещает ей шанс обрести славу. Постепенно героиня оказывается втянута в мистическую и ужасающую историю.