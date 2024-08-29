Пользователь Notion выяснил, что платформа отключит все аккаунты, когда‑либо привязанные к картам РФ

В соцсети X появился тред о том, на основании каких критериев сервис для создания баз данных и заметок Notion будет отключать аккаунты россиян. Чтобы выяснить это, пользователь по имени Влад пообщался с поддержкой платформы.

Молодому человеку разъяснили, что 9 сентября сервис удалит аккаунты, для оплаты работы которых когда‑либо использовались российские счета. Это коснется даже тех аккаунтов, которые сейчас оплачиваются зарубежными платежными средствами.

Кроме того, доступ к Notion закроется для всех пользователей, находящихся в России. Если аккаунт никогда не был связан с российскими банковскими картами, им вновь можно будет пользоваться после выезда за пределы страны.

В сообщении от Notion отмечалось, что грядущие ограничения необходимы для того, чтобы платформа «оставалась в соответствии с правительственными санкциями США».

«Бан, судя по всему, единоразовый. Что логично, при таком критерии блокировки новых транзакций с российских карт-то все равно не будет. То есть это, вероятно, сделано еще, чтобы просто можно было однократно отчитаться и потом повторными отслеживаниями и банами не заниматься», — прокомментировал Влад.

Пользователь посоветовал подписчикам создавать новое бесплатное рабочее пространство или платное, если есть возможность оплатить его с иностранного счета.

«Если вы не оплачивали рабочее пространство вообще никогда и всегда сидели на бесплатном, то вас бан коснуться, по идее, не должен. Но бэкап я бы все равно сделал», — добавил он.