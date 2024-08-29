Кинокомпания требует почти 5 миллионов рублей от блогерши Насти Ивлеевой за неучастие в сериале

Кинокомпания Team Films подала в суд на блогершу Анастасию Ивлееву. С нее потребовали выплатить 4 млн 699 тысяч 100 рублей за неучастие в съемках сериала на фоне «голой вечеринки». Об этом сообщил ТАСС.

Деньги передали Ивлеевой в качестве аванса еще до старта съемочного процесса. Но блогерша и телеведущая так и не сыграла в проекте свою роль. Создателям шоу пришлось срочно искать ей замену.

Представители кинокомпании утверждают, что Ивлеева так и не вернула аванс за невыполненную работу. Они требуют, чтобы блогершу обязали выплатить деньги с процентами.

«В Арбитражный суд города Москвы поступил иск Team Films к Анастасии Ивлеевой. К производству он пока не принят, дата предварительного судебного заседания не назначена», — прокомментировали на сайте суда.

Сама Ивлеева пока никак не высказалась о претензиях в ее адрес. В июле телеграм-канал Shot утверждал, что телеведущей закрыли выезд из России из‑за долгов перед налоговой.