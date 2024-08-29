В Намибии убьют 723 диких животных, включая слонов, чтобы раздать мясо пострадавшим от засухи

Правительство Намибии утвердило план по отстрелу 723 диких животных. Их мясо отдадут пострадавшим от сильной засухи, сообщили в Министерстве окружающей среды, лесного хозяйства и туризма.
Убить планируют 83 слона, 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну, 300 зебр и 100 антилоп. Отстрел будет проводиться в парках и общественных зонах, где, по мнению властей, «наблюдается устойчивое количество дичи».
Займутся отстрелом профессиональные охотники, которые заключили контракты с министерством и охранными территориями. Специалисты уже убили 157 животных, что принесло более 56,8 тыс. килограмм мяса.
«Эти меры необходимы и соответствуют нашему конституционному мандату, согласно которому наши природные ресурсы используются на благо граждан Намибии», — заявили в Министерстве окружающей среды.
Как отмечает Reuters, Намибия сталкивается с самой сильной засухой за последние десятилетия. По данным ООН, в прошлом месяце страна исчерпала 84% своих продовольственных запасов. Ожидается, что в ближайшие месяцы почти половина населения Намибии будет испытывать трудности с доступом к еде.