В Намибии убьют 723 диких животных, включая слонов, чтобы раздать мясо пострадавшим от засухи

Правительство Намибии утвердило план по отстрелу 723 диких животных. Их мясо отдадут пострадавшим от сильной засухи, сообщили в Министерстве окружающей среды, лесного хозяйства и туризма.

Убить планируют 83 слона, 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну, 300 зебр и 100 антилоп. Отстрел будет проводиться в парках и общественных зонах, где, по мнению властей, «наблюдается устойчивое количество дичи».

Займутся отстрелом профессиональные охотники, которые заключили контракты с министерством и охранными территориями. Специалисты уже убили 157 животных, что принесло более 56,8 тыс. килограмм мяса.

«Эти меры необходимы и соответствуют нашему конституционному мандату, согласно которому наши природные ресурсы используются на благо граждан Намибии», — заявили в Министерстве окружающей среды.