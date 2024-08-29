Анджелина Джоли семь месяцев училась оперному пению для роли в байопике «Мария»

Анджелина Джоли почти семь месяцев обучалась оперному пению ради роли в биографическом фильме Пабло Ларраина «Мария». О подготовке к съемкам актриса подробно рассказала на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля, передает Variety.

«Мария» расскажет о последних днях жизни в Париже 1970-х оперной певицы Марии Каллас. По словам режиссера, он хотел показать «женщину, которая всю жизнь пела для других, заботилась о других, [но в то же время] беспокоилась о своих отношениях — и теперь она готова позаботиться о себе и найти свою собственную судьбу».

«Я ужасно нервничала. Я провела почти семь месяцев за обучением, ведь когда работаешь с Пабло, ты ничего не можешь делать наполовину. Он требует, самым замечательным образом, чтобы ты действительно делала работу, действительно училась и тренировалась», — рассказала Джоли.

Актриса призналась, что никогда не пела на публике, поэтому сильно переживала, когда выходила на сцену парижского театра Ла Скала. Тогда в зале присутствовали ее сыновья, которые заперли дверь и никого не впускали. Режиссер позволил ей репетировать сначала в небольшой комнате.

В «Марии» также снялись Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер, Халук Бильгинер, Коди Смит-МакФи, Стивен Эшфилд и Валерия Голино.